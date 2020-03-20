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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта

Число зараженных в России увеличилось до 199 человек, в мире коронавирусом заразились более 233 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: Paul Kane / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 967 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире превысило 233,7 тыс. человек (по данным SCMP).

  • По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 19 марта, в мире за сутки подтверждено 16 556 новых случаев заболевания. В европейском регионе заражены более 87 тыс. человек.

  • Всего умерли 9839 человек (данные SCMP).

Ситуация в России

  • Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 199 человек, за сутки выявили 52 носителя инфекции в 23 регионах страны. 19 марта стало известно, что в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом — женщина 79 лет. У нее тяжелая пневмония развилась на фоне множественных хронических заболеваний, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

  • Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу. Тем, кто купил туры, рекомендовано обратиться к туроператорам с просьбой перенести поездку на более поздний срок. В ведомстве посоветовали россиянам ездить по родной стране, порекомендовав Краснодарский край, Крым и Ставрополь.

  • Около 13% работодателей в стране решили перевести сотрудников на удаленную работу. В четверти случаев сотрудникам предоставляют оплачиваемый отпуск. Спрос на ноутбуки в магазинах электроники вырос в пять раз. Причина — массовый переход на удаленную работу и падение курса рубля. 

Ситуация в других странах

  • Италия по числу жертв пандемии обогнала Китай, откуда начало распространяться заболевание. С начала распространения заболевания в стране умерли более 3,4 тыс. человек, в Китае — 3,2 тыс.

  • Из-за коронавируса организаторы перенесут Каннский фестиваль, который должен был пройти в середине мая. Московский кинофестиваль, который был намечен на апрель, также не состоится, новые даты проведения пока не объявлены.

  • В Израиле гражданам временно запретили покидать дома. Люди могут выходить на улицу только лишь в случае необходимости покупки продуктов или лекарств, собираться более чем по десять человек также запрещено.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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