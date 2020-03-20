Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 199 человек, за сутки выявили 52 носителя инфекции в 23 регионах страны. 19 марта стало известно, что в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом — женщина 79 лет. У нее тяжелая пневмония развилась на фоне множественных хронических заболеваний, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу. Тем, кто купил туры, рекомендовано обратиться к туроператорам с просьбой перенести поездку на более поздний срок. В ведомстве посоветовали россиянам ездить по родной стране, порекомендовав Краснодарский край, Крым и Ставрополь.