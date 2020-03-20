Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 967 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире превысило 233,7 тыс. человек (по данным SCMP).
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По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 19 марта, в мире за сутки подтверждено 16 556 новых случаев заболевания. В европейском регионе заражены более 87 тыс. человек.
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Всего умерли 9839 человек (данные SCMP).