В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Все больные изолированы в специализированном инфекционном отделении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главу ЯТЭК Андрея Коробова госпитализировали с подозрением на коронавирус 18 марта после того, как он вернулся из Швейцарии. Позднее у него подтвердился диагноз. 19 марта стало известно, что первичные тесты показали коронавирус у пяти близких контактов Коробова.

По словам главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой, в данный момент проводится изоляция сотрудников ЯТЭК.

«Самое ближнее окружение — 38 человек, о котором мы говорили ранее, все под медицинским наблюдением, либо находятся в инфекционном стационаре, либо в обсерваторе. По остальным 114 людям из списка сотрудников ЯТЭК работа продолжается», — уточнила она.