В ЯТЭК сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом гендиректора

Андрей Коробов (Фото: sakha.gov.ru)

Состояние генерального директора Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрея Коробова, который заразился коронавирусом, стабильное. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в компании, Коробов находится на карантине, но держит все процессы на контроле. В ЯТЭК отметили, что главное для них — бесперебойное обеспечение газом республики. Поэтому несмотря на болезнь руководителя и перевод якутского офиса компании на удаленку, предприятие продолжает работу.

Главу компании госпитализировали с подозрением на коронавирус 18 марта, спустя неделю после того, как он вернулся из Швейцарии. Он почувствовал недомогание уже по возвращении в Россию.

После этого первичные тесты показали коронавирусную инфекцию у пяти человек, контактировавших с топ-менеджером. Позже результаты тестов подтвердили наличие у Коробова COVID-19.