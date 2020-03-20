В России приостановят весовой контроль для фур с продуктами и лекарствами

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ространснадзор на месяц приостанавливает весовой контроль для транспортных средств, перевозящих лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно распоряжению, машины, которые доставляют лекарства, продовольственные товары и детские товары в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом, будут освобождены от прохождения весового контроля с 25 марта по 25 апреля.

Мера вводится в рамках правительственного плана по развитию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник РБК, знакомый с обсуждением антикризисных предложений министерств, сообщил, что в стране на фоне пандемии коронавируса могут временно отменить систему «Платон», взимающую плату с большегрузных автомобилей.