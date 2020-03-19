Мишустин заявил о мониторинге цен на продукты и лекарства по всей стране

Минпромторг совместно с ФНС и Росстатом с 20 марта начнут отслеживать цены на продукты и лекарства, объявил премьер-министр

Михаил Мишустин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой, Росстатом и коммуникационным центром правительства с 20 марта приступят к оперативному мониторингу цен во всех российских регионах, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 19 марта.

«Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств, медицинских изделий и, конечно, средств дезинфекции и индивидуальной защиты», — сообщил премьер.

В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запаса такой продукции, добавил Мишустин. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов.

«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим «зеленый коридор» для импортеров и для крупных торговых сетей», — сказал премьер. «На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — объявил он.