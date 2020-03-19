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Мишустин заявил о мониторинге цен на продукты и лекарства по всей стране

Минпромторг совместно с ФНС и Росстатом с 20 марта начнут отслеживать цены на продукты и лекарства, объявил премьер-министр
Михаил Мишустин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минпромторг совместно с Федеральной налоговой службой, Росстатом и коммуникационным центром правительства с 20 марта приступят к оперативному мониторингу цен во всех российских регионах, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 19 марта.

«Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств, медицинских изделий и, конечно, средств дезинфекции и индивидуальной защиты», — сообщил премьер.

В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запаса такой продукции, добавил Мишустин. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов.

«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим «зеленый коридор» для импортеров и для крупных торговых сетей», — сказал премьер. «На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — объявил он.

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Контроль за оборотом безрецептурных лекарств будет усилен, чтобы недобросовестные поставщики «под шумок» не поставляли контрафактную продукцию, добавил Мишустин.

Накануне, 18 марта, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что власти уже отслеживают динамику цен, чтобы не допустить их спекулятивного повышения.

«Федеральная антимонопольная служба и прокуратура получили прямое указание президента реагировать жестко и сразу на любые попытки наживаться на той ситуации, которая есть. Я думаю, что в нашей стране, может быть, и есть сумасшедшие в бизнесе, но их осталось совсем немного. Поэтому все прекрасно понимают свою ответственность», — пояснил Евтухов.

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17 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин указал на необходимость вместе с Федеральной антимонопольной службой продолжить работу «по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания».

В тот же день первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России готово ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, ретейл, коронавирус
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