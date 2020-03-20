Ретейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров

Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров. Об этом сообщил РБК представитель АКОРТ.

«Учитывая возросший спрос на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникающие у добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов, торговые сети-члены АКОРТ приняли решение о введении временного моратория на применение штрафных санкций за недопоставку товаров, в том числе, по товарам для проведения промоакций до нормализации ситуации на потребительском рынке Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Участники ассоциации призвали другие торговые предприятия присоединиться к этой инициативе. Торговые сети выразили надежду на то, что поставщики и производители продукции также отнесутся к этому предложению с полной ответственностью и задействуют все ресурсы для обеспечения своевременных поставок качественных товаров и выполнения перед потребителями общих обязательств.

17 марта игроки российского рынка продовольственной розницы на фоне распространения коронавируса направили в Минпромторг список предложений по обеспечению бесперебойной работы ретейла из-за повышения спроса в магазинах на товары. В частности, было предложено

отсрочить уплаты налогов по НДС, а также отказаться от контрольных мероприятий в торговых залах, упростить требования к процессу разгрузки в магазинах и требований к выкладке товаров на прилавки (например, разрешить выкладывать часть товаров на палеты) и так далее.