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В Минпромторге отреагировали на просьбу ретейлеров отсрочить уплату НДС

Фото: Андрей Любимов / РБК

В условиях атипичного спроса в связи с пандемией коронавируса необходимо обеспечить ретейлерам бесперебойное пополнение товарами. Об этом говорится в заявлении статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, поступившем в РБК.

По его словам, Минпромторг вместе с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) «в рабочем порядке» изучает вопрос предоставления торговым сетям субсидий на пополнение оборотных средств. Соответствующий проект постановления правительства уже готовится.

Евтухов добавил, что ретейлерам также окажут поддержку, направленную на снижение давления контрольно-надзорных органов. «Особенно такая помощь важна для небольших региональных торговых сетей», — отметил он.

В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России
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Ранее игроки российского рынка продовольственной розницы направили в Минпромторг список предложений по обеспечению бесперебойной работы ретейла из-за повышения спроса в магазинах на фоне распространения коронавируса. Они попросили об отсрочке от уплаты налогов по НДС, отказе от контрольных мероприятий в торговых залах, упрощении требований к процессу разгрузки в магазинах и требований к выкладке товаров на прилавки (например, разрешить выкладывать часть товаров на палеты) и так далее.

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В АКОРТ рассказали, что запасов продуктов в магазинах хватит на восемь недель, причем они постоянно пополняются. Ретейлеры зафиксировали атипичный спрос на гречку, макароны и средства личной гигиены.

Накануне, 16 марта, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев распорядился обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия.

Теги: Минпромторг, ретейлеры, пандемия, поддержка, новости РБК
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