Германия не будет праздновать окончание Второй мировой войны из-за вируса

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Празднование 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине отменили из-за ситуации с новым коронавирусом, пишет издание Merkur со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным министерства внутренних дел, такое решение принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штаймайер. Пока не сообщается, как будет проходить годовщина окончания войны.

Об этом также сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на офис президента Германии. Как отмечает издание, это первый подобный случай.

Празднования были запланированы на 8 мая. В мероприятии должны были принять участие канцлер Германии Ангела Меркель, члены Бундестага и зарубежные политики. Президент должен был выступить с речью.