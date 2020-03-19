Авиакомпания «Россия» закроет полеты из Петербурга в Лондон

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 20 марта закроет полеты из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Пассажирам, следующим в этом направлении, предлагается лететь через Москву.

Кроме того, с 16 марта были прекращены регулярные полеты «России» из Санкт-Петербурга в города Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву.

Ранее правительство России из-за пандемии коронавируса приняло решение временно ограничить авиасообщение с Великобританией, США и Объединенными Арабскими Эмиратами. Регулярные полеты отменяются с полуночи 20 марта. Исключения сделают только для нескольких регулярных рейсов, следующих через терминал F аэропорта Шереметьево, и чартерных рейсов, которыми возвращаются туристы.