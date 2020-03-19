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В России отменят ограничения на ввоз товаров первой необходимости

Фото: Sebastian Kahnert / Global Look Press

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости на один месяц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент РБК.

По его словам, для импортеров и крупных торговых сетей вводится так называемый зеленый коридор на ввоз товаров первой необходимости, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины. В число товаров, для которых отменяются ограничения, входят лекарства и медицинские изделия.

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В начале недели правительство анонсировало ряд мер по поддержанию экономики в условиях распространения коронавируса. В частности, будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., предприятия сферы торговли получат возможность льготного кредитования для формирования запасов товаров, действующие программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса будут расширены.

Позже правительство и Центробанк в совместном заявлении утвердили дополнительные меры поддержки экономики. Среди прочего будет утвержден обновленный список системно значимых компаний, введены отсрочка по уплате арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий и отсрочка взыскания налоговых платежей для авиационных и туристических компаний.

Теги: коронавирус, антикризисные меры, Михаил Мишустин
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