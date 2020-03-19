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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Михаил Мишустин также заявил о готовности предоставить отсрочки по налоговым платежам для пострадавших отраслей экономики
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Правительство России ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий, сообщает корреспондент РБК. «На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе налоговые и таможенные.

Также глава правительства заявил о намерении властей предоставить отсрочки по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Также туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Помимо этого, Мишустин заверил, что правительство и Банк России будут принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке. «Мы создали финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации», — добавил премьер.

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
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Накануне глава правительства поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, В частности Минфин откажется от начисления пени из-за задолженности, которая возникнет по причине этой отсрочки.

Также Мишустин поручил Минэкономразвития разработать до 1 апреля проект федерального закона, предусматривающий возможность введения запрета на подачу заявлений о банкротстве, а также ускорить внесение в правительство проекта, вводящего процедуру реструктуризации долгов компаний.

Глава Минфина Антон Силуанов 18 марта сообщил, что ситуация в экономике на фоне эпидемии коронавируса развивается не лучшим образом. Распространение новой инфекции стало для экономики России даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Из-за эпидемии, по словам Силуанова, «сокращаются, сжимаются целые сектора экономики».

Авторы: Юлия Старостина, Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин
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