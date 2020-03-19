Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Михаил Мишустин также заявил о готовности предоставить отсрочки по налоговым платежам для пострадавших отраслей экономики

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Правительство России ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий, сообщает корреспондент РБК. «На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе налоговые и таможенные.

Также глава правительства заявил о намерении властей предоставить отсрочки по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Также туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Помимо этого, Мишустин заверил, что правительство и Банк России будут принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке. «Мы создали финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации», — добавил премьер.