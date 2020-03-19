Пандемия коронавируса , 19 мар, 15:09
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Переговорщик ЕС по Brexit сообщил о положительных анализах на COVID-19
Мишель Барнье
Главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем Twitter.
«Я хотел бы сообщить, что мои анализы показали положительный результат на COVID-19», — сообщил он.
По словам Барнье, чувствует он себя хорошо. «Настроение тоже хорошее. Я следую всем указаниям, как и моя команда», — добавил он.
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