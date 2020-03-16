Франция ограничит перемещение людей в стране из-за коронавируса
Во Франции введут ограничения на перемещение людей по территории страны сроком на две недели из-за распространения коронавируса, сообщил президент Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации, передает Le Figaro.
Мера начнет действовать с полудня 17 марта.
Президент призвал французов совершать только самые необходимые перемещения, как, например, поход за продуктами или в аптеку.Организациям также предписано организовать удаленную работу своих сотрудников. «Любое нарушение будет наказуемо», — отметил Макрон.
Также глава государства сообщил, что внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты, начиная со вторника 17 марта. «Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены на 30 дней», — сказал президент Франции.
Кроме этого, в стране приостанавливается проведение всех реформ, в том числе и пенсионной, переносится второй тур муниципальных выборов.