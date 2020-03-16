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Франция ограничит перемещение людей в стране из-за коронавируса

Ограничение начнет действовать с 17 марта и продлится две недели. Также границы Шенгенской зоны закрываются на въезд сроком на 30 дней
Фото: Cyril Marcilhacy / Bloomberg

Во Франции введут ограничения на перемещение людей по территории страны сроком на две недели из-за распространения коронавируса, сообщил президент Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации, передает Le Figaro.

Мера начнет действовать с полудня 17 марта.

Президент призвал французов совершать только самые необходимые перемещения, как, например, поход за продуктами или в аптеку.Организациям также предписано организовать удаленную работу своих сотрудников. «Любое нарушение будет наказуемо», — отметил Макрон.

Также глава государства сообщил, что внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты, начиная со вторника 17 марта. «Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены на 30 дней», — сказал президент Франции.

Кроме этого, в стране приостанавливается проведение всех реформ, в том числе и пенсионной, переносится второй тур муниципальных выборов.

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Макрон также анонсировал введение ряда экономических мер для поддержания граждан страны в условиях нестабильной экономической ситуации. В частности, во Франции будут приняты исключительные меры отсрочки налоговых и социальных платежей, также возможна отсрочка платежей за аренду, газ и электричество.

«Мы на войне», — резюмировал Макрон в обращении к народу. Он отметил, что детали введенных ограничений будут разъяснены после его выступления.

На прошлой неделе Макрон поручил закрыть все образовательные учреждения из-за коронавируса с 16 марта. По его словам, всего под ограничение попадут 62 тыс. учреждений, в их числе ясли, школы, колледжи, лицеи и университеты.

После этого во Франции закрыли рестораны, кафе, кинотеатры, ночные клубы, торговые центры. Об этом объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Всего во Франции было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали свыше 120 человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Эмманюэль Макрон, Евросоюз
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