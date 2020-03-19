Госдума приняла закон о заморозке цен на лекарства при угрозе эпидемии

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий правительству замораживать цены на лекарства во время чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

При распространении инфекционных заболеваний и угрозе эпидемии, а также если в течение месяца цены на лекарства необоснованно растут более чем на 30%, власти смогут устанавливать на 90 дней максимально допустимые цены на препараты и медизделия. После заморозки аптеки не смогут продавать товары по цене выше указанной стоимости.

Отмечается, что это позволит кабмину замораживать цены на лекарства и медизделия, которые не входят в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при определенных угрозах.

В России на 18 марта коронавирусной инфекцией нового типа заболели 147 человек. Впервые в России от вируса умер зараженный, 79-летняя женщина. Большая часть заболевших находятся в Москве.