В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства при эпидемии

Правительству предлагается дать право замораживать цены на любые лекарства и изделия медицинского назначения. На время заморозки продажа этих товаров по ценам выше предельно допустимых запрещается

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным разработала проект закона о заморозке цен на любые лекарства и медицинские изделия. В соответствии с документом правительству предлагается дать право замораживать цены на эти товары на три месяца в случаях:

возникновения чрезвычайной ситуации;

угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих;

повышения цен на 30% и более в течение 30 календарных дней подряд.

В соответствии с действующим законодательством государство регулирует цены на лекарства, включенные правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Законопроект Володина даст правительству возможность устанавливать предельно допустимые цены и на все остальные препараты, а также на изделия медицинского назначения. Продажа этих товаров по ценам выше предельно допустимых будет запрещена.

Володин отметил, что некоторые медицинские товары и лекарства не являются жизненно важными в обычных условиях, но становятся ими «при определенных угрозах». В качестве примера председатель Госдумы привел недавний скачок цен на медицинские защитные маски, связанный с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы», — пояснил Володин (цитата по сообщению пресс-службы Госдумы).