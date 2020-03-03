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В Госдуму внесли законопроект о заморозке цен на лекарства при эпидемии

Правительству предлагается дать право замораживать цены на любые лекарства и изделия медицинского назначения. На время заморозки продажа этих товаров по ценам выше предельно допустимых запрещается
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным разработала проект закона о заморозке цен на любые лекарства и медицинские изделия. В соответствии с документом правительству предлагается дать право замораживать цены на эти товары на три месяца в случаях:

  • возникновения чрезвычайной ситуации;
  • угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих;
  • повышения цен на 30% и более в течение 30 календарных дней подряд.

В соответствии с действующим законодательством государство регулирует цены на лекарства, включенные правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Законопроект Володина даст правительству возможность устанавливать предельно допустимые цены и на все остальные препараты, а также на изделия медицинского назначения. Продажа этих товаров по ценам выше предельно допустимых будет запрещена.

Володин отметил, что некоторые медицинские товары и лекарства не являются жизненно важными в обычных условиях, но становятся ими «при определенных угрозах». В качестве примера председатель Госдумы привел недавний скачок цен на медицинские защитные маски, связанный с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками. Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы», — пояснил Володин (цитата по сообщению пресс-службы Госдумы).

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что розничная цена одной маски по отношению к цене на конец 2019 года в Москве выросла в десять раз. Для борьбы с ростом цен ведомство предложило использовать норму закона о торговле, которая наделяет правительство правом в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций вводить механизм регулирования цен сроком до 90 дней. О возможности заморозки цен на маски заявлял и заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников.

В начале февраля президент России Владимир Путин, после того как вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему о резком росте цен на маски, предложил закрывать завышающие цены аптеки, «чтобы неповадно было в следующий раз».

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!» — возмутился Путин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что маски должны применяться только при наличии кашля или насморка, а также при подозрениях на инфекцию COVID-19 на фоне стертых симптомов или при уходе за больным с подозрением на COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Вячеслав Володин, лекарства, эпидемия
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