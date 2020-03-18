В Москве за сутки подтвердили 31 случай заражения коронавирусом

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За последние сутки в Москве зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом, говорится в проступившем в РБК сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В целом по стране за прошедшие сутки подтвердили 33 новых случая. Помимо Москвы, по одному случаю заражения зафиксировано в Томской и в Новосибирской областях.

Все заболевшие граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны, уточняет штаб. Сейчас все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России.

По данным на 18 марта, всего в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса, из них 144 у граждан России, два — у граждан КНР и один — у гражданина Италии. Уже выздоровели и были выписаны из больниц пять человек, в том числе граждане Китая и Италии. Также выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess в Японии.

Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, с момента открытия клиники в Коммунарке были выписаны 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их анализы дважды показали отсутствие заболевания.