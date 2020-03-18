Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидения» из-за коронавируса Общество, 15:11 Абрамович предоставил отель на стадионе «Челси» службе здравоохранения Спорт, 15:11 Власти выдадут долговые гарантии компаниям на борьбу с кризисом Экономика, 15:07 Интересное в брендинге: советы для стартапов и негласные правила нейминга Pro, 15:06 «Майнеры уже работают в убыток». Как изменилась добыча Bitcoin в кризис Крипто, 14:59 В Москве за сутки подтвердили 31 случай заражения коронавирусом Общество, 14:57 ЦИК поддержала кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома Политика, 14:54 Роскосмос рассекретил документы о первом выходе в открытый космос Общество, 14:52 Кремль не исключил перенос сроков призыва в армию из-за коронавируса Общество, 14:49 Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле Общество, 14:41 В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека Общество, 14:36 «AliExpress Россия» заблокирует спекулирующих на коронавирусе продавцов Общество, 14:34 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 14:32 Курс евро превысил ₽86 впервые с февраля 2016 года Quote, 14:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки подтвердили 31 случай заражения коронавирусом

Фото: Александр Рекун / Global Look Press

За последние сутки в Москве зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом, говорится в проступившем в РБК сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В целом по стране за прошедшие сутки подтвердили 33 новых случая. Помимо Москвы, по одному случаю заражения зафиксировано в Томской и в Новосибирской областях.

Все заболевшие граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны, уточняет штаб. Сейчас все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России.

По данным на 18 марта, всего в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса, из них 144 у граждан России, два — у граждан КНР и один — у гражданина Италии. Уже выздоровели и были выписаны из больниц пять человек, в том числе граждане Китая и Италии. Также выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess в Японии.

Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, с момента открытия клиники в Коммунарке были выписаны 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их анализы дважды показали отсутствие заболевания.

Теги: коронавирус, Москва
Материалы по теме
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека
Общество
Ученые оценили способность коронавируса сохранять заразность сутками
Общество
В ФРГ заявили об угрозе роста числа заражений коронавирусом до 10 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter