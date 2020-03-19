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В Думу внесут закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Андрей Исаев (Фото: duma.gov.ru)

Для сбегающих из-под карантина по коронавирусу могут ввести уголовную ответственность. Такой законопроект разрабатывает и планирует внести в Госдуму «Единая Россия», сообщается на официальном сайте партии.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что уже сейчас законом предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований карантина, если они повлекли за собой массовое заражение, однако в ситуации с коронавирусом данный факт установить очень сложно.

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По словам Исаева, «Единая Россия» предлагает закрепить в Уголовном кодексе пункт о том, что ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан.

Исаев уточнил, что в качестве наказания для нарушителей планируется ввести крупные штрафы, исправительные работы, а также запрет нa занятие руководящих должностей нa определенный период. По его словам, лишать свободы за нарушение условий карантина не будут.

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Ранее в России несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу. Еще в феврале из больницы в Санкт-Петербурге самовольно ушла женщина, которую поместили на карантин после возвращения из Китая. Из медицинского комплекса в подмосковной Коммунарке также сбежали пациенты. В Мурманске медучреждение без разрешения врачей покинул находившийся на карантине моряк.

Всех сбежавших позже нашли и вернули в больницы. Похожие случаи были и в других регионах страны.

Теги: коронавирус, карантин, уголовная ответственность
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