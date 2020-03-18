В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили. Об этом сообщает оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом на канале в Telegram.

Отмечается, что в ближайшее время мужчину доставят в обсерватор.

Как сообщает издание «Мурманский вестник», речь идет о 68-летнем моряке, снятого с судна «Стакфелл», которое прибыло из Норвегии. У мужчины обнаружили симптомы ОРВИ, взяли анализ на коронавирус и поместили на карантин, говорится в сообщении.

Однако вечером 17 марта ему удалось сбежать из приемного отделения клиники, писало издание. Врачи заявили о побеге сотрудникам полиции, после чего те начали поиск мужчины.