Политика , 10 мар, 13:42
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Кремль сообщил об отказе Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дональд Трамп
Россия получила информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — сказал он. Песков отметил, что в Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на празднике.
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