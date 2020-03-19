Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:42 Жена Малкина сообщила о дефиците туалетной бумаги в магазинах в США Спорт, 07:17 Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет Технологии и медиа, 07:00 Риски банкротства. Что важно знать о миллиардных потерях клубов Европы Спорт, 07:00 «РИА Новости» узнало о новых возможных ограничительных мерах в России Общество, 06:52 «Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус Бизнес, 06:42 Из-за коронавируса в Югре ввели режим повышенной готовности Общество, 06:35 Медик и водитель пострадали при ДТП со машиной скорой помощи в Ангарске Общество, 06:11 В Ухане впервые за сутки не выявили ни одного заразившегося коронавирусом Общество, 05:57 В Казахстане у россиянина выявили коронавирус Общество, 05:47 С января на границе с Россией досмотрели более 4,5 млн человек Общество, 05:27 В Амурской области будут судить женщину за фейки о коронавирусе Общество, 05:15 Эрдоган назвал страны Запада неготовыми к коронавирусу Общество, 04:52 Хуснуллин сообщил о круглосуточных поставках товаров в торговые сети Общество, 04:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Из-за коронавируса в Югре ввели режим повышенной готовности

Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.

Соответствующее постановление 18 марта подписала губернатор региона Наталья Команрова.

После введения режима отменены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы Югры,

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество

Кроме того, органы власти должны организовать дистанционное обучение, а там, где оно невозможно — приостановить образовательный процесс. За гражданами, вернувшимися из-за границы, будет установлено медицинское наблюдение; все приехавшие из Европы сдадут тесты на COVID-19. В регионе начнут осуществлять мониторинг цен на розничные товары и топливо на АЗС.

В автономном округе начнут привлекать студентов-медиков к оказанию медицинской помощи при необходимости, а безработные будут трудоустроены на общественные работы по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Первой режим повышенной готовности из-за коронавируса ввела Амурская область 23 января. За ней последовал Забайкальский край 27 января. В марте аналогичные режимы были введены в Москве и Подмосковье.

Теги: Ханты-Мансийский автономный округ, коронавирус, режим повышенной готовности
Материалы по теме
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter