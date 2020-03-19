Из-за коронавируса в Югре ввели режим повышенной готовности
Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Югры.
Соответствующее постановление 18 марта подписала губернатор региона Наталья Команрова.
После введения режима отменены выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы Югры,
Кроме того, органы власти должны организовать дистанционное обучение, а там, где оно невозможно — приостановить образовательный процесс. За гражданами, вернувшимися из-за границы, будет установлено медицинское наблюдение; все приехавшие из Европы сдадут тесты на COVID-19. В регионе начнут осуществлять мониторинг цен на розничные товары и топливо на АЗС.