Из-за коронавируса в Югре ввели режим повышенной готовности

В автономном округе начнут привлекать студентов-медиков к оказанию медицинской помощи при необходимости, а безработные будут трудоустроены на общественные работы по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Первой режим повышенной готовности из-за коронавируса ввела Амурская область 23 января. За ней последовал Забайкальский край 27 января. В марте аналогичные режимы были введены в Москве и Подмосковье.