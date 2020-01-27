В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса из КНР

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности на фоне распространения нового типа коронавируса (2019-nCoV) в Китае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова», — говорится в заявлении. Жителям Забайкалья, в частности, рекомендовали воздержаться от поездок в КНР. Уточняется, что в Забайкалье не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, однако на границе с КНР ведется санитарно-карантинный контроль.

Кроме того, власти Забайкалья направили обращение правительству автономного района Внутренняя Монголия, где находится приграничный с Китаем город Маньчжурия, и провинции Хэйлунцзян с просьбой усилить контроль с китайской стороны на границе. Минздраву края также поручено провести с населением беседы о профилактике коронавируса.