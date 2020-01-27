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В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса из КНР

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности на фоне распространения нового типа коронавируса (2019-nCoV) в Китае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова», — говорится в заявлении. Жителям Забайкалья, в частности, рекомендовали воздержаться от поездок в КНР. Уточняется, что в Забайкалье не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, однако на границе с КНР ведется санитарно-карантинный контроль.

Кроме того, власти Забайкалья направили обращение правительству автономного района Внутренняя Монголия, где находится приграничный с Китаем город Маньчжурия, и провинции Хэйлунцзян с просьбой усилить контроль с китайской стороны на границе. Минздраву края также поручено провести с населением беседы о профилактике коронавируса.

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
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В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса (2019-nCoV). Общее число зараженных на территории Китая достигло 2744, из них 81 умерли.

Случаи заражения впоследствии были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции и Австралии. Председатель КНР Си Цзиньпин созвал экстренное совещание и заявил об ускоренных темпах распространения заболевания, назвав ситуацию «сложной». В России, по данным Роспотребнадзора, случаев заражения пока не было.

Теги: коронавирус, Забайкальский край
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