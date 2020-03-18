«Аэрофлот» сообщил сроки вылета самолета в Черногорию за россиянами

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Аэрофлот» получил от властей Черногории разрешение на вывоз россиян из страны домой чартерным рейсом. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«Самолет за ними вылетит из Москвы уже в течение часа», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что обратный рейс прибудет в московский аэропорт Шереметьево после 03:00 мск.

В середине марта власти Черногории решили закрыть международные автобусное, железнодорожное и авиационное сообщения из-за ситуации с новым коронавирусом в мире. Впоследствии, 17 марта, в стране выявили первые два случая заболевания.