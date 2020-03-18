Путин выразил надежду на поддержку россиянами поправок к Конституции

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на поддержку россиянами поправок к Конституции на голосовании 22 апреля, однако при неблагоприятной ситуации с коронавирусом оно может быть перенесено, передает «РИА Новости».

«Я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно <...> перенести на более поздний срок это голосование», — сказал он.

В первую очередь важны жизнь и здоровье граждан, отметил президент. «Потому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет — то немного подвинем», — заключил он.

Путин назначил всероссийское голосование по поправкам к Конституции на 22 апреля. На встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой он пояснил, что подписывать указ без точной даты было бы бессмысленно, и допустил перенос сроков на фоне распространения нового коронавируса. ЦИК, в свою очередь, попросила СМИ не спекулировать по поводу даты голосования и не создавать условия «для искусственной паники».