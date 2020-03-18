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Кремль обещал учесть мнение профессионалов по голосованию по Конституции

Владимир Путин в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (Фото: kremlin.ru)

При решении вопроса о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции президент России Владимир Путин будет опираться на мнение профессионалов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что в России работает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также координационная комиссия при правительстве.

«Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет», — сказал Песков, добавив, что «окончательное решение» будет за президентом.

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Песков добавил, что решение о сдвиге сроков голосования будет принято, только если участие в мероприятии будет представлять угрозу для здоровья населения. По его словам, в настоящий момент определить, можно ли считать ситуацию неблагоприятной, нельзя.

Накануне Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам к Конституции, если этого потребует эпидемиологическая ситуация. Он отметил, что закон не запрещает отодвигать сроки голосования, а важнее здоровья россиян «нет ничего».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции должно пройти 22 апреля, этот день объявлен нерабочим.

Теги: Кремль, Владимир Путин, решение, дата, голосование
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