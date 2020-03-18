ЦИК попросил не спекулировать по поводу даты голосования по Конституции

Элла Памфилова (Фото: ЦИК России / Global Look Press)

Средства массовой информации не должны спекулировать по поводу даты голосования по поправкам в Конституцию России и создавать условия для искусственной паники, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает «РИА Новости».

«Очень хотелось бы, чтобы в СМИ это отражалось адекватно, чтобы не спекулировали на этой теме, не создавали условия для искусственной паники», — сказала она, добавив, что рассчитывает на «здравый смысл, образованность и гражданскую ответственность наших сограждан».

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Основной закон. Оно должно пройти 22 апреля. При этом глава государства уточнил, что голосование состоится только в том случае, «если позволит ситуация», а здоровье и жизнь граждан являются приоритетом.

В тот же день Элла Памфилова заявила, что при негативном развитии ситуации с распространением коронавируса запланированное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на более поздний срок. По ее словам, Путин не мог подписать указ о голосовании без даты, так как в этом случае «вся работа застопорилась бы».