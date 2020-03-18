СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидение» из-за коронавируса

Ранее сообщалось о возможности смены формата конкурса, однако, по данным СМИ, его проведение без зрителей оказалось невозможным

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Европейский вещательный союз (EBU) может уже 18 марта объявить об отмене конкурса эстрадной песни «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае, сообщает Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) со ссылкой на неназванные источники.

В начале марта сообщалось, что нидерландская телерадиовещательная организация (Nederlandse Publieke Omroep, NPO), выступающая одним из организаторов 65-го конкурса «Евровидение», рассматривает возможность смены его формата из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по данным KAN, вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требований Министерства здравоохранения Нидерландов.

Организаторы «Евровидения-2020» пока не подтверждают информацию об отмене. Однако на странице конкурса в Twitter 17 марта было размещено сообщение, где, в частности, говорится, что ситуация с распространением COVID-19 постоянно меняется и организаторы должны это учитывать.

Ранее в NPO заявили, что поддерживают тесный контакт с Нидерландским национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) и придерживаются его рекомендаций. По данным RIVM на 17 марта, в Нидерландах было выявлено 1705 новых случаев заражения, за последние сутки их число увеличилось на 292. В королевстве быстро растет число погибших. 6 марта RIVM сообщил о первой смерти больного COVID-19, к 17 марту погибло уже 43 человека, в том числе 19 за последние сутки.

