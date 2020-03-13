Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

Участники группы ​«Little Big» (Фото: littlebigband / Instagram)

Клип на песню Uno, с которой группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах, набрал наибольшее количество просмотров среди остальных клипов участников.

Так, опубликованный 13 марта клип Little Big на официальном канале конкурса в YouTube, по состоянию на 13:15 набрал уже 2,4 млн просмотров.

На втором месте по количеству просмотров находится клип украинской электрофолк-группы Go A на песню «Соловей» — 1 млн просмотров за две недели.

Опубликованный в конце февраля клип британского исполнителя Джеймса Ньюмана на песню My Last Breath набрал около 1 млн просмотров и стал третьим по популярности.