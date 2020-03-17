Роскомнадзор сообщил о пользующихся ситуацией с коронавирусом мошенниках

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На фоне вспышки коронавируса в России активизировались интернет-мошенники, собирающие личные данные граждан. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Как сообщает ведомство, злоумышленники массово рассылают ложные рекомендации по профилактике заболевания, при этом они просят пользователей социальных сетей, мессенджеров предоставить им номера телефонов, адреса электронной почты, банковские и другие данные.

Эти сведения впоследствии используются для пополнения баз данных спамеров (для рассылки коммерческой информации) и кражи денег у населения.

В связи с этим в Роскомнадзоре посоветовали доверять только надежным источникам информации: лицензированным СМИ и органам власти. Граждан также предостерегли от перехода по неизвестным ссылкам в сообщениях и письмах, так как они могут вести на фишинговые сайты и распространяющие компьютерные вирусы ресурсы.