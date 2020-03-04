В Кремле сообщили о предпринятых мерах по защите Путина от коронавируса

В Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут принимать любые граждане Российской Федерации», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Москве не наблюдалось резкого осложнения ситуации с распространением вируса.

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