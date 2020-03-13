Песков попросил заболевших журналистов отказаться от посещения Кремля

Представителям СМИ с симптомами ОРВИ следует воздержаться от кремлевских мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он обратился к участникам кремлевского пула, журналистам и главным редакторам всех СМИ с просьбой быть внимательными к любым проявлениям коронавируса.

«Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие <...> пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле», — отметил Песков.

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