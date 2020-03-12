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Бизнес ,  
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Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Производители продуктов, транспортные компании и торговые сети обеспокоены грядущим ужесточением правил движения грузовиков в столице. Они не исключают, что изменения могут привести к перебоям в доставке социально значимых товаров
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В конце февраля 14 отраслевых союзов, в которые входят крупнейшие производители продуктов, транспортно-логистические компании и ретейлеры, направили на имя столичного мэра Сергея Собянина письмо по поводу готовящихся изменений в постановление правительства Москвы № 379-ПП от 22 августа 2011 года. Этот документ ограничивает движение грузового транспорта в городе.

Поправки в действующие правила были предложены в конце 2019 года — проект изменений в постановление столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликовал 24 декабря. В случае если документ будет принят, он вступит в силу 1 апреля.

Предлагаемые изменения существенно ужесточают ведение бизнеса в Москве, пишут Собянину представители отраслевых союзов. Среди подписантов — Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Российский автотранспортный союз, Национальная мясная ассоциация, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз производителей молока, ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

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Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков. Поправки значительно меняют механизм планирования маршрутов и время движения, следует из коллективного письма мэру. Это негативно повлияет на грузовую логистику в Москве, повлечет необоснованный рост затрат предпринимателей, а также возможные перебои с доставкой товаров, в том числе социально значимых, предупреждают транспортные компании, поставщики продуктов и ретейлеры.

Как именно могут измениться правила выдачи таких пропусков, почему столичные власти ужесточили требования к движению грузового автотранспорта и что ответил авторам департамент транспорта Москвы — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: продукты, поставки, перебои
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