Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Регионы России должны обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия. Такое поручение дал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещание по вопросам устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства.
После того, как в министерстве был создан оперативный штаб, который должен следить за ситуацией на продовольственных рынках, Патрушев распорядился создать подобные органы во всех регионах. Они должны «на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях».
«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», — говорится в сообщении ведомства.
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