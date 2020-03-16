Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Глава Минсельхоза распорядился создать штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках. Регионам поручено создать запас основных видов продовольствия на два месяца

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Регионы России должны обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия. Такое поручение дал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещание по вопросам устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства.

После того, как в министерстве был создан оперативный штаб, который должен следить за ситуацией на продовольственных рынках, Патрушев распорядился создать подобные органы во всех регионах. Они должны «на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях».

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», — говорится в сообщении ведомства.

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