Число погибших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тыс. человек

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

За последние сутки в Италии от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли еще 345 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 2503 человек, указал он.

По словам Боррелли, на данный момент коронавирусом в Италии заражены 26 062 пациента, за сутки это число увеличилось на 2989 человек.

При этом за минувшие сутки в стране зафиксировали 192 случая выздоровления, отметил Боррелли. Всего поправились более 2,9 тыс. заболевших.

