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Число погибших от коронавируса в Италии превысило 2,5 тыс. человек

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

За последние сутки в Италии от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли еще 345 человек. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 2503 человек, указал он.

По словам Боррелли, на данный момент коронавирусом в Италии заражены 26 062 пациента, за сутки это число увеличилось на 2989 человек.

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При этом за минувшие сутки в стране зафиксировали 192 случая выздоровления, отметил Боррелли. Всего поправились более 2,9 тыс. заболевших.

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Накануне, 16 марта, число жертв коронавируса в Италии составляло 2158 человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки зафиксировали более 13,8 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Заболевание обнаружили в 151 стране и территории.

Теги: Италия, коронавирус
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