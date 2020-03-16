В Италии за сутки из-за коронавируса умерли почти 350 человек

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За последние сутки в Италии зафиксировали 349 случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Его слова передает ANSA.

Всего в стране от заболевания погибли 2158 человек, уточнил он. При этом за последние сутки в стране зафиксировали 414 новых выздоровлений, отметил Боррелли. Всего поправились более 2,7 тыс. пациентов.

Сейчас в стране коронавирусом заражены 23 073 пациента, сообщил Боррелли.

Накануне Боррелли сообщал о 368 погибших.