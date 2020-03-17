МИД рекомендовал находящимся за границей гражданам вернуться в Россию

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Министерство иностранных дел в связи с распространением коронавируса и принимаемыми странами мерами рекомендует россиянам вернуться домой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — указывается в заявлении МИДа.

Также сообщается, что создан координационный штаб под руководством замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова. В МИДе указали на необходимость для диппредставительств принимать все меры, чтобы содействовать гражданам, желающим вернуться в Россию.

Ведомство также предложило россиянам, оказавшимся в трудном положении, как можно скорее связаться с ближайшим российским загранучреждением и сообщить о ситуации. Для этого можно использовать номера телефонов экстренной связи, социальные сети дипучреждений или обратиться по телефонам к оперативным дежурным ситуационно-кризисного центра.