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Премьер-министр Канады сообщил о закрытии границ страны

Правительство Канады приняло решение о закрытии границ страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе обращения к нации. Об этом сообщает CBC.

«Это исключительные обстоятельства, требующие исключительных мер», — сказал Трюдо.

При этом он отметил, что исключение будет сделано для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. По словам канадского премьера, граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

Трюдо также добавил, что с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Все, кому разрешен въезд в страну, должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.

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12 марта Трюдо вместе с супругой сдали анализы на коронавирус. В итоге положительный результат был подтвержден у его жены Софи Грегуар-Трюдо. Они будут находиться на карантине в течение 14 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде выявили в конце января. Носителем заболевания оказался 50-летний житель города Торонто, вернувшийся из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения этой болезни.

Теги: Канада, Джастин Трюдо, граница, коронавирус
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