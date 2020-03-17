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Крым закроет границу с Украиной до 1 мая

Все пункты пропуска на границе Крыма и Украины в северной части полуострова будут закрыты с полуночи 18 марта до 1 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.

В ФСБ отметили, что решение о закрытии границы принято для защиты жителей Крыма от распространяющейся коронавирусной инфекции.

Въезд на полуостров будет разрешен для граждан России, прибывающих из-за смерти близкого родственника, дипломатов и членов их семей, экипажей морских и воздушных судов, водителей международных автобусов, членов официальных делегаций.

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В погрануправлении напомнили, что прибывающие через границу лица должны быть готовы к проведению необходимых профилактических мероприятий на пунктах пропуска.

Ранее 17 марта на Украине объявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Крымом до 3 апреля. Въезжать на территорию страны смогут только ее граждане, а выезжать — только жители Крыма.

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о частичном закрытии границы с Белоруссией.

Теги: Крым, Украина, граница, коронавирус
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