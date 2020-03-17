Украина временно закрыла границы с Крымом из-за коронавируса

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина временно ограничит работу пропускных пунктов на границе с Крымом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Контрольные пункты на границе будут закрыты до 3 апреля. Выехать смогут только жители «материковой» Украины, а въехать только жители полуострова. Также пересечь границу из Крыма смогут дипломаты, гуманитарные миссии и те, кто выезжает с целью «обеспечения защиты национальных интересов».

Всем остальным для выезда с полуострова будет необходимо согласовать поездку с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Всего на Украине коронавирусом, по данным на 17 марта, заражены семь человек, один человек умер, сообщается на официальном сайте мониторинга распространения на Украине COVID-19.

Власти Украины остановят с 18 марта по 3 апреля железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов. Кроме того, с 17 марта в стране запрещены публичные мероприятия числом более 10 человек.