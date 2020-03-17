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ВОЗ посоветовала препарат для самолечения коронавируса

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют принимать при подозрении на коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, вместо него следует применять парацетамол. Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель организации Кристиан Линдмайер, пишет Welt.

По его словам, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, так как сейчас продолжаются исследования возможных негативных последствий его приема для заболевших COVID-19.

«Для самолечения мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен», — сказал Линдмайер.

Ранее, 14 марта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в Twitter, что прием ибупрофена может усугубить состояние заболевших COVID-19. Он также посоветовал принимать парацетамол.

Власти Китая одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса
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В феврале китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила от властей страны разрешение на продажу своего препарата «Фавипиравир» (Favipiravir) в качестве потенциального лекарства от коронавируса.

По данным китайских властей, препарат был протестирован на 70 пациентах и показал эффективность и низкую вероятность побочных эффектов. Его клинические испытания продолжатся и после выхода на рынок.

В США тем временем начались тесты вакцины от COVID-19 на людях. Две ее дозы введут 45 добровольцам с интервалом в один месяц. Отмечается, что ее широкого использования не следует ждать раньше, чем через 12–18 месяцев.

Теги: коронавирус, лекарства, ВОЗ
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