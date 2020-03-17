Кремль назвал несправедливой критику Минска из-за закрытия границ Россией

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Критика Минска из-за решения Москвы закрыть границу с Белоруссией несправедлива, считают в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но считаем подобную критику российской стороны, особенно в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусной инфекции, несправедливой», — сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что «белорусские союзники, партнеры и друзья» России были предупреждены заранее о закрытии границ.

Песков также сообщил, что не обладает информацией о планах президента Владимира Путина провести телефонный разговор с президентом Белоруссии. «Будет или нет сегодня, пока не располагаю информацией», — сказал Песков. Он заявил, что главы государств могут при необходимости сделать это «довольно оперативно».