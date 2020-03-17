У здания Думы прошла акция против обнуления президентских сроков

Фото: Левый Фронт Королёв / VK

У здания Госдумы в Москве прошла акция против обнуления президентских сроков с участием депутатов от КПРФ. Во встрече приняли участие депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов, а также депутаты Мосгордумы.

Парфенов написал в Twitter, что у здания Госдумы депутаты КПРФ провели встречу с москвичами в годовщину референдума о сохранении СССР. «Избиратели потребовали от властей вернуть недра народу, введения прогрессивного налога, отмены пенсионной реформы и единодушно осудили «обнуление», — написал он.

«Коммерсантъ» оценил число участников акции в 50 человек.

Как написал на своей странице в Twitter лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, участвовавший в мероприятии, у здания Думы также прошли одиночные пикеты с плакатами против поправок в Конституцию. По словам Удальцова, у входа в метро его задержали сотрудники полиции «якобы за участие в массовом мероприятии».

«Такой информацией не располагаем», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.