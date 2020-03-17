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У здания Думы прошла акция против обнуления президентских сроков

Фото: Левый Фронт Королёв / VK

У здания Госдумы в Москве прошла акция против обнуления президентских сроков с участием депутатов от КПРФ. Во встрече приняли участие депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов, а также депутаты Мосгордумы.

Парфенов написал в Twitter, что у здания Госдумы депутаты КПРФ провели встречу с москвичами в годовщину референдума о сохранении СССР. «Избиратели потребовали от властей вернуть недра народу, введения прогрессивного налога, отмены пенсионной реформы и единодушно осудили «обнуление», — написал он.

«Коммерсантъ» оценил число участников акции в 50 человек.

Как написал на своей странице в Twitter лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, участвовавший в мероприятии, у здания Думы также прошли одиночные пикеты с плакатами против поправок в Конституцию. По словам Удальцова, у входа в метро его задержали сотрудники полиции «якобы за участие в массовом мероприятии».

«Такой информацией не располагаем», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

15 марта полицейские задержали более десяти активистов, которые вышли на одиночные пикеты против поправок в Конституцию на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Ранее одиночные пикеты против поправок прошли в Москве.

10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова на заседании, посвященном второму чтению поправок в Конституцию, предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. По ее словам, Россия оказалась перед «рисками непредсказуемости», а «страховкой» могут стать сильная президентская власть и «нравственный моральный авторитет» главы государства.

Поправки в Конституцию поддержали Госдума и Совет Федерации. Депутаты от КПРФ воздержались при голосовании по поправкам. 16 марта Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон.

Теги: акция, Конституция, президентский срок, Москва, Валерий Рашкин
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