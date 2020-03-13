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Поправки в Конституцию ,  
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Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве. По словам политика, главы незарегистрированной Партии перемен Дмитрия Гудкова, который принимал участие в акции, пикетчики выстроились вдоль Бульварного кольца на расстоянии 50 метров друг от друга.

«Сколько человек, сложно сказать, я видел только то, что рядом с Пушкинской площадью. Люди стояли с плакатами «Он нам не царь», — рассказал РБК Гудков. По его словам, полиция «напряженно» реагировала на участников пикета. «Мы стояли возле памятника Пушкину, к каждому по четыре человека подходили и проверили паспорт», — добавил он. О пикете в своем Facebook сообщил также муниципальный депутат Илья Азар.

Серия одиночных пикетов проходила в Москве с 19 до 20 вечера, рассказала РБК муниципальный депутат Юлия Галямина. По ее словам, во время акции прошли задержания. Правозащитная организация «ОВД-инфо» также сообщает о задержаниях. По ее данным, у памятника Грибоедову задержали участницу одиночного пикета Александру Попову, которая держала плакат с надписью «Обнулись». Уточняется, что позже ее отпустили из ОВД без составления протокола.

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Кроме того, по данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух участниц акции: Альфию Салахову, а также 80-летнюю Людмилу Кирову. Салахову также отпустили из отделения полиции также без составления протокола. Кирова рассказала «ОВД-Инфо», что находится в ОВД «Таганский» уже около двух часов, однако ей еще ничего не вменили.

«Мне 80 лет, я инвалид сердечно-сосудистых заболеваний, у меня протез в правой ноге. Меня толкали, пихали, оскорбляли и в данный момент меня не отпускают, охраняют шесть милиционеров», — сообщила Кирова правозащитной организации.

В пресс-службе УМВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу задержаний.

Теги: пикет, акция протеста, поправки в Конституцию, новости РБК
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