В Петербурге задержали 10 человек на акции против поправок в Конституцию

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Полицейские задержали более десяти активистов, которые вышли на одиночные пикеты против поправок в Конституцию на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ОВД Инфо».

В то же время, как сообщает «Фонтанка», задержанных уже больше 20. «Находился сегодня на Сенатской площади у Медного всадника, видел, как люди стоят на одиночных пикетах. Люди ничего не нарушали, это их конституционное право», — сообщил РБК руководитель всероссийского движения «Бездомный дольщик» Александр Головко. По его словам, его также задержали. «Мне плохо, я вызвал себе скорую, у меня много хронических заболеваний», — добавил он.

О своем задержании также РБК сообщил активист, участник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин. «Совершенно никак не объясняли [задержание], подошли, схватили, ни слова не говоря. Испортили мою собственность в виде плаката, незаконно прервали мое публичное мероприятие в форме одиночного пикета», — рассказал он. По его словам, он сейчас находится в автозаке у отдела полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК не смогли оперативно прокомментировать сообщения о задержаниях.

На Сенатской площади находится здание Конституционного суда, в который накануне поступили поправки в Конституцию.