Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 16 мар, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 16 мар, 12:35
Зеленский посоветовал украинцам повышать демографию во время карантина Общество, 02:24 СМИ сообщили о найденной девочке возле трупа матери в московской квартире Общество, 01:54 Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом Политика, 01:39 Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны Политика, 01:22 ВОЗ сообщила о почти 14 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки Общество, 01:17 Вице-губернатора Петербурга поместили в больницу после посещения стран ЕС Общество, 00:57 В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях Общество, 00:55 Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом Общество, 00:30 РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан из-за коронавируса Общество, 00:07 Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине Общество, 00:05 От «Челси» до клуба Черышева: кто из спортсменов заразился коронавирусом Спорт, 00:00 Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток Бизнес, 00:00 С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1» со спутником «Глонасс-М» Технологии и медиа, 16 мар, 23:59 Биржи в США обвалились после заявления Трампа о возможной рецессии Экономика, 16 мар, 23:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Зеленский посоветовал украинцам повышать демографию во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал гражданам бороться с демографическим кризисом во время карантина, введенного в стране из-в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — сказал он.

Также Зеленский рекомендовал согражданам во время карантина проводить больше времени с родными, а также читать книги и смотреть фильмы.

«Мы должны оставаться дома — это будет самый хороший выход из ситуации. Если у вас температура — срочно звоните врачу, мы поможем», — заключил украинский лидер.

Зеленский попросил у бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом
Политика

Ранее Зеленский предложил Верховной раде запретить работу всех баров. торговых центров, спортивных залов. Меры должны вступить в силу с полуночи 17 марта. При этом ресторанам и кафе разрешат перейти на доставку готовых блюд на дом, говорил глава государства. Также в качестве мер было предложено с полудня 18 марта закрыть метро и прекратить ж/д, авиа- и автобусное сообщение между городами и областями. 

13 марта Украина на две недели запретила въезд иностранным гражданам на территорию страны. На следующий день президент Украины призвал соотечественников вернуться в страну в течение трех дней из-за приостановления украинской столицы авиасообщения с европейскими странами. 

По последним данным Минздрава Украины, в общей сложности в стране выявлено пять случаев заражения коронавирусом (четыре — в Черновицкой области). Еще одна пациентка из Житомирской области скончалась.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, демография, коронавирус
Материалы по теме
Украина эвакуирует из Уханя 65 человек
Общество
Аксенов предложил закрыть границу Крыма с Украиной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter