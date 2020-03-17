Зеленский посоветовал украинцам повышать демографию во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал гражданам бороться с демографическим кризисом во время карантина, введенного в стране из-в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — сказал он.

Также Зеленский рекомендовал согражданам во время карантина проводить больше времени с родными, а также читать книги и смотреть фильмы.

«Мы должны оставаться дома — это будет самый хороший выход из ситуации. Если у вас температура — срочно звоните врачу, мы поможем», — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский предложил Верховной раде запретить работу всех баров. торговых центров, спортивных залов. Меры должны вступить в силу с полуночи 17 марта. При этом ресторанам и кафе разрешат перейти на доставку готовых блюд на дом, говорил глава государства. Также в качестве мер было предложено с полудня 18 марта закрыть метро и прекратить ж/д, авиа- и автобусное сообщение между городами и областями.

13 марта Украина на две недели запретила въезд иностранным гражданам на территорию страны. На следующий день президент Украины призвал соотечественников вернуться в страну в течение трех дней из-за приостановления украинской столицы авиасообщения с европейскими странами.

По последним данным Минздрава Украины, в общей сложности в стране выявлено пять случаев заражения коронавирусом (четыре — в Черновицкой области). Еще одна пациентка из Житомирской области скончалась.