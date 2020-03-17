Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 16 мар, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 16 мар, 12:35
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом Общество, 00:30 РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан из-за коронавируса Общество, 00:07 Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине Общество, 00:05 От «Челси» до клуба Черышева: кто из спортсменов заразился коронавирусом Спорт, 00:00 Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток Бизнес, 00:00 С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1» со спутником «Глонасс-М» Технологии и медиа, 16 мар, 23:59 Индексы США обрушились после слов Трампа о возможной рецессии Экономика, 16 мар, 23:28 Школа в центре Москвы сообщила о заражении ученика коронавирусом Общество, 16 мар, 23:25 Премьер-министр Канады сообщил о закрытии границ страны Общество, 16 мар, 23:13 «Аэрофлот» приостановит рейсы еще в 13 городов Общество, 16 мар, 22:55 Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта Общество, 16 мар, 22:48 Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца Общество, 16 мар, 22:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 марта Общество, 16 мар, 22:30 Франция ограничит перемещение людей в стране из-за коронавируса Общество, 16 мар, 22:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан из-за коронавируса

Компания ООО «Российские железные дороги» (РЖД) с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяет курсирование ряда пассажирских поездов, следующих из России в Казахстан и обратно. Об этом сообщается на сайте компании.

Меры об ограничении были приняты в соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги). О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Согласно сообщению пресс-службы, отменяются следующие рейсы:

  • № 7/8 Алматы — Саратов, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21.03.2020;
  • № 39/40 Нур-Султан — Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020;
  • № 83/84 Караганды — Москва, отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020;
  • № 145/146 Караганды — Омск, отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020;
  • № 301/302 Алматы — Новосибирск, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 и другие.

Как сообщили в компании, неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты можно будет сдать через веб-ресурсы, на которых они были оформлены.

В Казахстане нашли коронавирус у летевшей транзитом через Москву женщины
Общество

На фоне распространения коронавирусной инфекции с 16 марта в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 15 апреля. Помимо этого, временно ограничили работу торговых центров, кинотеатров и выставок, а также запретили массовые мероприятия, в том числе семейные, памятные и спортивные. Соблюдение режима чрезвычайного положения в стране будет контролировать государственная комиссия. Контроль будет усилен за всеми, кто уклоняется от лечения, медицинского обследования и соблюдения карантина.

В связи с угрозой распространения заболевания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в честь 75-летия Победы.

Два первых случая заражения коронавирусом в Казахстане выявили 13 марта. Носителем инфекции оказались мужчина и женщина, вернувшиеся в страну из Германии. Оба пациента были госпитализированы в инфекционный стационар.

Теги: ОАО «РЖД», Казахстан, отмена поездов
Материалы по теме
РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса
Общество
РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter