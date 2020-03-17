РЖД отменили пассажирские поезда в Казахстан из-за коронавируса

Компания ООО «Российские железные дороги» (РЖД) с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменяет курсирование ряда пассажирских поездов, следующих из России в Казахстан и обратно. Об этом сообщается на сайте компании.

Меры об ограничении были приняты в соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги). О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Согласно сообщению пресс-службы, отменяются следующие рейсы:

№ 7/8 Алматы — Саратов, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21.03.2020;

№ 39/40 Нур-Султан — Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020;

№ 83/84 Караганды — Москва, отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020;

№ 145/146 Караганды — Омск, отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020;

№ 301/302 Алматы — Новосибирск, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 и другие.

Как сообщили в компании, неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные билеты можно будет сдать через веб-ресурсы, на которых они были оформлены.

На фоне распространения коронавирусной инфекции с 16 марта в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 15 апреля. Помимо этого, временно ограничили работу торговых центров, кинотеатров и выставок, а также запретили массовые мероприятия, в том числе семейные, памятные и спортивные. Соблюдение режима чрезвычайного положения в стране будет контролировать государственная комиссия. Контроль будет усилен за всеми, кто уклоняется от лечения, медицинского обследования и соблюдения карантина.

В связи с угрозой распространения заболевания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в честь 75-летия Победы.

Два первых случая заражения коронавирусом в Казахстане выявили 13 марта. Носителем инфекции оказались мужчина и женщина, вернувшиеся в страну из Германии. Оба пациента были госпитализированы в инфекционный стационар.