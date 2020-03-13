В Казахстане нашли коронавирус у летевшей транзитом через Москву женщины

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В Казахстане выявили коронавирус у женщины, которая прилетела в Нур-Султан из Милана транзитным рейсом через Москву, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, передает Zakon.kz. Это третий выявленный случай заболевания в республике.

Биртанов уточнил, что заразившаяся гражданка Казахстана прибыла в Нур-Султан 12 марта. По словам министра, на борту самолета находились 90 человек. «Все пассажиры вышли через общий терминал. По ним и по данным пациентки проводится работа. Должны быть выявлены контактирующие лица», — уточнил Биртанов.

Издание уточняет, что среди пассажиров рейса находились 37 граждан Казахстана, 43 гражданина России и 11 граждан других стран.

О первых двух случаях заражения коронавирусом в Казахстане стало известно ранее 13 марта.