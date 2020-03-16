Вирус из Китая , 16 мар, 16:54
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Две трети новых случаев коронавируса в России были выявлены в Москве
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский»
Из 30 выявленных за последние сутки случаев коронавируса в России 20 были обнаружены в Москве. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оперативного штаба.
Три из них также установили в Санкт-Петербурге, еще три — в Самарской области, а по одному случаю зафиксировали в Московской и Кировской областях, в Пермском крае и в Республике Коми.
Указывается, что всего в стране коронавирусом заразились 93 человека.
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