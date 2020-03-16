Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

Александр Лукашенко (Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press)

Россия рассчитывает на понимание Белоруссии в связи с мерами по противодействию коронавирусу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля пояснил, что каждая страна суверенна принимать те меры, которые необходимы для противодействия распространению коронавируса и защиты своих граждан.

«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника — Белоруссии», — отметил Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу закрытия Россией границ.

Как передает БелТА, Лукашенко заявил, что пока не связывался с российским президентом Владимиром Путиным, но такой телефонный разговор запланирован.