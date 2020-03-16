Вирус из Китая , 16 мар, 10:27
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В Белоруссии заявили об отсутствии решения закрыть границу с Россией
Погранкомитет Белоруссии пока не принимал решений о закрытии границы с Россией для передвижения людей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя белорусского ведомства Антона Бычковского.
«Госпогранкомитет пока конкретных решений не принимал», — заявил он, добавив, что белорусских пограничников на границе с Россией пока нет.
По его словам, если Минск решит контролировать пропуск людей через российско-белорусскую границу, то это решение будет приниматься на уровне правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей для предотвращения массового распространения коронавируса.
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