Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, мы видели это письмо. Вы знаете, что есть разные письма. Есть и другие письма. Огромное количество писем поддержки поступает», — ответил на это Песков.

По его словам, «вопрос в пропорции тех кто поддерживает и не поддерживает» изменение Конституции. «Ее мы узнаем на голосовании», — сказал пресс-секретарь президента.

Коллективное письмо к судьям Конституционного суда, которые сейчас изучают предложенные рабочей группой поправки к Конституции, подписали более 350 ученых, юристов и литераторов. Подписанты, в частности, выступают против предложения об обнулении срока для Владимира Путина.

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